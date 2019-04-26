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Во Дворце Гейдара Алиева прошел вечер классической музыки - ФОТО

Сегодня в 22:50 ~ 1 минута на чтение 153
Во Дворце Гейдара Алиева прошел вечер классической музыки - ФОТО

В Баку с 22 по 27 апреля проходит Х Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом Мстислава Ростроповича (Россия).

В рамках фестиваля 26 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста дирижера Фуада Ибрагимова. Солист вечера – испанский виолончелист Пабло Феррандес.

На вечере прозвучали произведения всемирно известных композиторов Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса и Игоря Стравинского.

Концерт вызвал большой интерес у бакинской публики.

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