Во Дворце Гейдара Алиева прошел вечер классической музыки - ФОТО

В Баку с 22 по 27 апреля проходит Х Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом Мстислава Ростроповича (Россия).

В рамках фестиваля 26 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста дирижера Фуада Ибрагимова. Солист вечера – испанский виолончелист Пабло Феррандес.

На вечере прозвучали произведения всемирно известных композиторов Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса и Игоря Стравинского.

Концерт вызвал большой интерес у бакинской публики.

АЗЕРТАДЖ