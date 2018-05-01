Внутренние войска Азербайджана укрепляют связи с Пакистаном

Заместитель министра внутренних дел Азербайджана, командующий Внутренними войсками, генерал-лейтенант Шахин Мамедов встретился с военным атташе Пакистана в АР, полковником Надемом Ягубом Чаудри.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Внутренних войск (ВВ) Рашад Сарыев, в ходе встречи Ш.Мамедов, тепло поприветствовав пакистанского гостя, отметил, что Пакистан одним из первых признал независимость Азербайджана, между нашими странами существуют дружеские, братские отношения.

Высоко оценив азербайджано-пакистанское военное сотрудничество, Ш.Мамедов сказал, что связи Внутренних войск АР с соответствующими структурами Пакистана продолжат укрепляться.

В свою очередь, полковник Чаудри, поблагодарив за теплый прием, отметил важность отношений между Пакистаном и Азербайджаном для развития двух государств, подчеркнул, что приложит все усилия для укрепления связей Внутренних войск Азербайджана с соответствующими пакистанскими структурами.

На встрече были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес, отмечена польза двустороннего военно-технического сотрудничества.

Тимур Рзаев, Э.Т.