Внешнеполитические ведомства Армении и России обсудили отношения с США

В Министерстве иностранных дел России 22 мая прошло совещание между внешнеполитическими ведомствами Армении и России, посвященное взаимоотношениям со странами Северной Америки.

«С армянской стороны совещанием руководил начальник управления американских стран МИД Армении Арман Акопян, а с российской - директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко. На совещании был обсужден широкий круг вопросов касательно отношений Армении и России с Канадой и США», - сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

Отмечается, что после совещания Акопян встретился с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

А.А., Э.Т.