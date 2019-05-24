1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Внешнеполитические ведомства Армении и России обсудили отношения с США

Сегодня в 11:24 ~ 1 минута на чтение 260
Внешнеполитические ведомства Армении и России обсудили отношения с США

В Министерстве иностранных дел России 22 мая прошло совещание между внешнеполитическими ведомствами Армении и России, посвященное взаимоотношениям со странами Северной Америки.

«С армянской стороны совещанием руководил начальник управления американских стран МИД Армении Арман Акопян, а с российской - директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко. На совещании был обсужден широкий круг вопросов касательно отношений Армении и России с Канадой и США», - сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

Отмечается, что после совещания Акопян встретился с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

А.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

260

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net