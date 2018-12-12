Около 150 высохших деревьев в Баку заменили новыми – ФОТО

С 21 ноября по 12 декабря по всему Баку было посажено более чем 2 тысяч новых зеленых насаждений взамен 143 высохших и представлявших опасность дерева.
Об этом сообщили в среду в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Посадка деревьев проводится в рамках продолжающейся акции министерства по озеленению Баку, которая осуществляется по поручению руководства страны.
Акция нацелена на озеленение столицы, улучшение ее облика, а также на ликвидацию высохших деревьев, которые представляют опасность.
Как отмечают в министерстве, только в центре города – на улицах Самеда Вургуна, Рашида Бейбутова, Муртузы Мухтарова и др. – в общей сложности ликвидированы 22 высохших дерева.
Минэкологии призывает всех жителей столицы сообщать о высохших и представляющих опасность деревьях, позвонив на «горячую линию» по номеру «168».
Елена Остапенко, Э.Т.