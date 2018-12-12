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Около 150 высохших деревьев в Баку заменили новыми – ФОТО

Сегодня в 12:12 ~ 1 минута на чтение 423
Около 150 высохших деревьев в Баку заменили новыми – ФОТО

С 21 ноября по 12 декабря по всему Баку было посажено более чем 2 тысяч новых зеленых насаждений взамен 143 высохших и представлявших опасность дерева.

Об этом сообщили в среду в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Посадка деревьев проводится в рамках продолжающейся акции министерства по озеленению Баку, которая осуществляется по поручению  руководства страны.

Акция нацелена на озеленение столицы, улучшение ее облика, а также на ликвидацию высохших деревьев, которые представляют опасность.

Как отмечают в министерстве, только в центре города – на улицах Самеда Вургуна, Рашида Бейбутова, Муртузы Мухтарова и др. – в общей сложности ликвидированы 22 высохших дерева.

Минэкологии призывает всех жителей столицы сообщать о высохших и представляющих опасность деревьях, позвонив на «горячую линию» по номеру «168».

Елена Остапенко, Э.Т.

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