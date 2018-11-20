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Влиятельная китайская газета опубликовала новость об участии Джейхуна Байрамова в Международном форуме

Сегодня в 15:58 ~ 1 минута на чтение 295
Влиятельная китайская газета опубликовала новость об участии Джейхуна Байрамова в Международном форуме

Влиятельная китайская общественно-политическая газета China Daily, выходящая ежедневно и издающаяся на английском языке, опубликовала новость об участии министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова в Международном форуме сотрудничества «Один пояс - один путь».

В статье отмечается, что министр образования Джейхун Байрамов выступил на тематическом форуме «Отношения между народами», в рамках которого широко обсуждалась тема образования.

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении предложил расширить сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в сфере подготовки молодых специалистов.

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