Влиятельная китайская газета опубликовала новость об участии Джейхуна Байрамова в Международном форуме

Влиятельная китайская общественно-политическая газета China Daily, выходящая ежедневно и издающаяся на английском языке, опубликовала новость об участии министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова в Международном форуме сотрудничества «Один пояс - один путь».

В статье отмечается, что министр образования Джейхун Байрамов выступил на тематическом форуме «Отношения между народами», в рамках которого широко обсуждалась тема образования.

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении предложил расширить сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в сфере подготовки молодых специалистов.

1news.az