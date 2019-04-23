Власти Венесуэлы установили причастных к атакам на электросистему

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил во вторник об установлении личностей пяти человек, причастных к недавним атакам на систему подачи электроснабжения страны.
"Пять человек задержаны, они уличены в причастности к этим двум атакам. И у нас есть прекрасное понимание того, как они смогли предпринять эту кибернетическую атаку 7 марта", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения страны.
По его словам, задержанные смогли проникнуть в "мозг" управления центральной машиной ГЭС "Гури". Родригес уточнил, что еще трое причастных сейчас проживают в США, Испании и Колумбии, и против них уже поданы запросы в Интерпол. Министр также отметил, что кибератаки имели место 7 и 9 марта, а "атаки механического и физического типа" - в период 25-29 марта. Общее число вовлеченных в эти атаки он оценил в 19 человек.
В марте в Венесуэле произошли два случая массового отключения электричества. Первая авария на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" 7 марта привела к самому масштабному блэкауту в истории страны: 20 из 23 штатов были обесточены. 25 марта стало известно о массовых отключениях также из-за аварии на этой ГЭС, в результате без электричества остался по меньшей мере 21 из 23 штатов страны.
РИА Новости