Власти Венесуэлы установили причастных к атакам на электросистему

По его словам, задержанные смогли проникнуть в "мозг" управления центральной машиной ГЭС "Гури". Родригес уточнил, что еще трое причастных сейчас проживают в США, Испании и Колумбии, и против них уже поданы запросы в Интерпол. Министр также отметил, что кибератаки имели место 7 и 9 марта, а "атаки механического и физического типа" - в период 25-29 марта. Общее число вовлеченных в эти атаки он оценил в 19 человек.