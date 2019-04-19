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Власти намерены раздробить фракцию «Процветающая Армения»

Сегодня в 14:10 ~ 1 минута на чтение 307
Власти намерены раздробить фракцию «Процветающая Армения»

Власти намерены раздробить фракцию «Процветающая Армения» таким образом, чтобы часть депутатов фракции по разным причинам заявила о выходе из фракции и продолжении деятельности в качестве независимых депутатов, пишет газета «Жаманак».

«Аналогичным образом с партией «Процветающая Армения» поступили после известных февральских событий во время власти Сержа Саргсяна, когда Гагик Царукян под жестким давлением властей заявил о выходе из политики. Сейчас история повторяется, однако в этот раз в рамках антиолигархической борьбы», - пишет издание.

А.А.

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