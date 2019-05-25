Власти Армении решили оштрафовать «Газпром Армения»

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении приняла решение оштрафовать компанию «Газпром Армения» в размере 10 млн драмов.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.
«Как сообщает пресс-служба КРОУ, в результате проведенного с 28 февраля по 6 марта мониторинга выявлено, что компания нарушила ряд пунктов и условий по поставке и распределению природного газа, ряд требований при подключении к газораспределительной сети новых абонентов,- пишут СМИ.
Вопрос будет обсужден на заседании КРОУ 5 июня.
А.С.