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Власти Армении решили оштрафовать «Газпром Армения»

Сегодня в 16:06 ~ 1 минута на чтение 143
Власти Армении решили оштрафовать «Газпром Армения»

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении приняла решение оштрафовать компанию «Газпром Армения» в размере 10 млн драмов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Как сообщает пресс-служба КРОУ, в результате проведенного с 28 февраля по 6 марта мониторинга выявлено, что компания нарушила ряд пунктов и условий по поставке и распределению природного газа, ряд требований при подключении к газораспределительной сети новых абонентов,- пишут СМИ.

Вопрос будет обсужден на заседании КРОУ 5 июня.

А.С.

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