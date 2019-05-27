Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем Республики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В своем поздравительном послании Владимир Зеленский отметил, что Азербайджан демонстрирует устойчивые темпы социально-экономического, научно-технического и культурного развития, что, безусловно, оказывает влияние на укрепление авторитета страны на мировой арене.

«Уверен, что имеющееся сотрудничество между Украиной и Азербайджаном и впредь будет развиваться в духе стратегического партнерства и на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших государств», - подчеркивается в послании.

Владимир Зеленский пожелал главе Азербайджана крепкого здоровья и новых успехов в высокой государственной деятельности, дружественному азербайджанскому народу – мира, спокойствия и прогресса.

1news.az