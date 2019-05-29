Владимир Зеленский опубликовал свою фотографию с шаурмой из кафе, принадлежащих SOCAR - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою фотографию с шаурмой.

Фотографию с шаурмой в руках Зеленский поместил на своей странице в Instagram.

Как сообщает 1news.az, на фото Зеленский стоит перед одной из АЗС SOCAR в Украине, в кафе фаст-фуда которой, видимо, была приобретена шаурма.

Зеленский подписал фото с шаурмой: «Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще (шаурма) помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!»

Подписчикам понравился этот жест, они оставляли под фотографией свои комментарии: «Ух, сколько Шаурмы на Сокаре было съедено»; «Наш Президент!»; «Вот это я понимаю НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ!»; «Всегда знал, что питаюсь, как президент».

Ранее Зеленский, поздравляя киевлян с Днем города, заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».