Владимир Соловьев про Горбачева: «То, как он поступил с семьей Алиевых, было просто неприлично» - ВИДЕО

Одной из тем очередного выпуска ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» стали мемуары бывшего президента СССР Михаила Горбачева, а также его политика и роль в развале Советского Союза.

Мнения спикеров разделились в защиту бывшего президента СССР и против него.

Так, политолог Сергей Михеев категорически осудил внешнюю политику советского лидера. «Вот такие игры, которые Горбачев начал на внешнем контуре, можно было начинать играть, только имея супернадежный тыл. А что он сделал? Он расшатал все у себя за спиной и начал играть в глобальную геополитику. И проиграл», - отрезал политолог, чем вызвал одобрительные аплодисменты в зале, сообщает «Москва – Баку».

С ним согласился и ведущий Владимир Соловьев.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский на все попытки оппонентов как-то защитить Горбачева доводами, что у него была сложная судьба, ответил резкой критикой в адрес экс-президента:

«Я понимаю его личную трагедию здесь и там. И мне абсолютно на это наплевать, потому что результат того, что есть на планете Земля, - результат Горбачева и его политики – это мир гораздо более жестокий, циничный, кровавый, несправедливый, подлый, чем вся та подлость, которая была до него.

Он принял ту страну, которая имела половину ВВП США – «трудное», «тяжелое», «несчастное наследие», - «катастрофа». Он принял страну, которая преодолела во времена брежневского застоя черт знает что. Он принял колоссальный ресурс.

Если бы Назарбаев получил страну (на видео - с 5 мин 14 сек) – черта с два она бы распалась. Если бы Алиев (Гейдар Алиев - прим.) - черта с два она бы распалась. А вот если бы Шеварднадзе – то да, судя по тому, что он подписывал как министр Советского Союза и как он себя вел».

Ведущий также согласился с Сатановским, напомнив, как Горбачев расправлялся со своими оппонентами, в частности, с Гейдаром Алиевым:

«Кстати, не надо идеализировать Михаила Сергеевича, то, как он разбирался с политическими оппонентами, и то, как Михаил Сергеевич мстил, это было… То, как он поступил с семьей Алиевых, это было просто неприлично. Это было просто недостойно и неприлично».

Эльшан Рустамов, Э.Т.