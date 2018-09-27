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Кто встречал Путина в бакинском аэропорту? - ФОТО

Сегодня в 11:58 ~ 1 минута на чтение 1903
Кто встречал Путина в бакинском аэропорту? - ФОТО

27 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР,  в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента России Владимира Путина в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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