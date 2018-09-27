Кто встречал Путина в бакинском аэропорту? - ФОТО

27 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента России Владимира Путина в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.