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Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана

Сегодня в 00:24 меньше минуты на чтение 114
Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что связи стратегического партнерства между нашими странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

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