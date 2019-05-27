Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

В России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – благополучия и процветания».

1news.az