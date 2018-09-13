Владимир Путин посетит с официальным визитом Армению

Президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



Отмечается, что точная дата этого визита Путина пока не определена. Песков уточнил, что сроки будут согласованы.

8 сентября в Москве состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Позже Пашинян сообщил, что пригласил главу российского государства посетить Ереван. Приглашение было принято.

Как отметил армянский премьер, во время визита Путина планируется подписание нескольких договоров. Пашинян отметил, что стороны уже работают над соглашениями по газу, сотрудничеству в сфере атомной энергетики и военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, что в конце сентября Владимир Путин также намерен посетить Азербайджан.

Читайте по теме:

Пашинян пригласил Путина в Ереван

А.А., Э.Т.