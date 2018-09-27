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Владимир Путин не торопится в Армению

Сегодня в 10:04 ~ 1 минута на чтение 614
Владимир Путин не торопится в Армению

Сроки визита президента России Владимира Путина в Армению пока не определены, вероятнее всего, он состоится в 2019 году. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

«Действительно, обсуждалась возможность визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются», - сказал Ушаков.

Он отметил, что у Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна до конца 2018 года будет возможность встретиться на саммите СНГ в Душанбе 27-28 сентября, затем в Астане - на сессии ОДКБ, а также в декабре в Москве на саммите ЕАЭС.

«Я обрисовал перспективы возможных контактов до конца года. Так что, я думаю, что, наверное, имеет смысл нацеливаться на следующий год - в плане визита», - добавил помощник президента России.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян сообщил, что «обсуждения по поводу визита президента России в Армению продолжаются, конкретные сроки пока не определены, только могу сказать, что и российская, и армянская стороны подтвердили, что в ближайшее время такой визит состоится».

С.А., Э.Т.

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