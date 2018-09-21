Владимир Маркин выступит с концертом на дискотеке 80-90-х в Баку – ФОТО – ВИДЕО

23 сентября в 20.00 в Enerji Club Baku пройдет зажигательная дискотека 80-90-х под мелодии и ритмы зарубежной эстрады тех лет от Dj Wave & Dj Dark, специальным гостем которой станет российский поп-певец Владимир Маркин.

Дискотека 80-90-х - на данный момент одно из самых популярных концертных мероприятий на постсоветском пространстве, гости которого благодаря музыке возвращаются в мир детства и беспечной юности, получая удовольствие от каждого любимого хита, танцую и исполняя в унисон песни с кумирами молодости.

Исполнитель мега-хита «Сиреневый туман», который поколение 80-90-х годов знает наизусть, как и его другую популярную песню «Я готов целовать песок», Владимир Маркин впервые выступит с концертом в Баку, и именно его выступление даст старт дискотеке 80-90-х.

«23 сентября 2018 года в рамках своего юбилейного тура я, наконец, побываю впервые в Баку - на родине Рашида Бейбутова, чьи песни я с удовольствием пою на концерте, в родных краях Муслима Магомаева, который оказал сильнейшее влияние на мою творческую судьбу. Я увижусь со своими друзьями, которых у меня много в Баку. Они прогуляют меня по бакинскому бульвару, и с ними я загляну на улицу Торговая. Буду наслаждаться панорамой города с высоты Девичьей башни. И наверняка я стану богаче в плане друзей и положительных эмоций. До встречи в Баку!» - заявляет Владимир Маркин в своем видеообращении к бакинским поклонникам.

Для гостей ретро-вечеринки диджеи Wave и Dark проиграют суперхиты Моdern Talking, Boney M, Sandra, Eruption, Adriano Celentano, Ottawan, C.C.Catch, Dr Alban, Michael Jackson и многих других.

Программа ретро-вечера будет следующей:

- 20:00 - Владимир Маркин.

- 21:30-02:00 - Дискотека 80-90-х.

Всю интересующую информацию о приобретении билетов на мероприятие можно получить по следующему контактному номеру: (051) 3033540.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.