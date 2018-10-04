Владимир Евсеев о том, почему премьер Армении так спешит поменять парламент

Никол Пашинян и его сторонники сохраняют в Армении революционные настроения по политическим мотивам.

Основная причина заключается в том, что они не уверены в своей победе на парламентских выборах в мае следующего года.

Такого мнения придерживается замглавы Института стран СНГ (Москва) Владимир Евсеев.

«Ведь большинство депутатов продолжают блокировать инициативы премьера, который пока не исполнил своих обещаний, данных на митингах. А обещаний дано было очень много. В том числе и борьба с коррупцией», - пишет Евсеев в авторской статье «Поставили перед кризисом» на сайте «Известия».

«Сейчас этот процесс проходит в избирательном режиме, затрагивающем лишь политических оппонентов самого премьера», - пишет он, рассуждая на тему того, зачем премьер Армении Никол Пашинян спешит поменять парламент.

Выход из этого кризиса, по мнению автора, возможен, но он должен заключаться в возврате страны в конституционное поле на основе договоренностей с парламентскими партиями и другими политическими силами Армении.

«В противном случае раскол внутри политических сил усилится, что может затронуть и общество, а также чревато последствиями для региональной безопасности», - поясняет он.

События в Армении вновь развиваются стремительно: одна за другой происходят отставки министров, народ собирается тысячами у стен здания национального собрания с требованием организовать досрочные парламентские выборы.

По мнению Владимира Евсеева, все это демонстрирует, что политическая система страны опять оказалась парализована.

«С момента смены власти в мае этого года у руля Армении стоит оппозиционер, имеющий минимальную поддержку среди депутатов. Одним из главных лозунгов Никола Пашиняна, с которым он выводил весной толпы на улицы городов, было обещание о проведении досрочных парламентских выборов», - пишет автор, отмечая, что то и дело менялось мнение самой оппозиции, когда именно должно быть организовано голосование.

«Сейчас премьер заявил о намерении провести его до конца года. По инициативе Пашиняна состоялись переговоры с Ваграмом Багдасаряном, руководителем парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА, формально она сохраняет большинство в национальном собрании). Однако не все политические силы страны готовы и согласны на такую спешку», - пишет он.

Отмечается также, что премьеру был предложен самый компромиссный вариант – выборы переносятся на май 2019 года. До этого необходимо реформировать Избирательный кодекс, проинформировать надлежащим образом международных наблюдателей, предоставить время остальным партиям для подготовки к выборам, стабилизировать ситуацию и лишь потом идти на выборы.

В рамках таких договоренностей РПА даже согласилась отказаться от выдвижения своего кандидата на пост премьер-министра Армении.

«Казалось бы, Никол Пашинян должен был принять этот компромиссный вариант. Ведь он ранее полностью устраивал премьера. Но этого не произошло. В результате разразился политический кризис», - пишет Евсеев.

Елена Остапенко, Э.Т.