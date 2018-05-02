Владельцев ряда автомобилей в Азербайджане ждет штраф за отсутствие техосмотра

В Азербайджане 1 мая истек срок прохождения технического осмотра автомобилями производства стран СНГ (России, Украины и т.д.).

Как сообщили 1news.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана, автомобили марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, «Москвич» и т.д. производства 2013, 2011, 2009 и более ранних годов должны были пройти техосмотр до 30 апреля.

Водителей, не прошедших техосмотр, с сегодняшнего дня ждет штраф.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов - для должностных лиц и 300 манатов - для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку с июля 2011 года открыт Центр техосмотра Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Здесь действуют 15 линий, 12 из которых предназначены для легковых, а 3 - для грузовых автомобилей и автобусов. За день в центре можно проверить 2000 автомобилей.

Кроме того, каждый автовладелец имеет право пройти техосмотр своего автомобиля не только по месту регистрации. В частности, автомобили, стоящие на учете в Баку, могут пройти техосмотр в любом из региональных центров технического осмотра. Соответственно, автомобили, зарегистрированные в районах Азербайджана, могут пройти техосмотр в Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.