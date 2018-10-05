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Висенте Лоссерталес: Тема «Баку Экспо 2025» полностью соответствует миссии Международного бюро выставок

Сегодня в 13:55 ~ 1 минута на чтение 394
Висенте Лоссерталес: Тема «Баку Экспо 2025» полностью соответствует миссии Международного бюро выставок

Предложенная Баку тема «Будем развивать человеческий капитал, построим лучшее будущее» для всемирной выставки «Экспо 2025» имеет очень важное значение. Все хорошо осознают значение этого. Всем известно о необходимости обеспечения человеческого капитала и лучшего будущего.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, который принимает участие в симпозиуме в Париже, посвященном выдвижению кандидатуры Баку на проведение всемирной выставки «Экспо 2025».

Генеральный секретарь сказал, что тема «Будем развивать человеческий капитал, построим лучшее будущее» полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН, миссии Международного бюро выставок. «Это главная тема нашей современности. Мы знаем насколько важна занятость в мире. Инвестируя в человеческий капитал, мы можем добиться еще больших успехов. Таким образом, будет обеспечен высокий уровень жизни для каждого человека», - отметил Висенте Лоссерталес.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Азербайджан имеет большой потенциал как кандидат на проведение «Экспо 2025». Азербайджан уже доказал, что проводит международные мероприятия на высоком уровне. Также очень важна поддержка народа и правительства в отношении этой кандидатуры.

АЗЕРТАДЖ

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