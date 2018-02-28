Вино SAVALAN Limited Release Reserve завоевало серебряную медаль на конкурсе MUNDUS VINI’2018

27 Февраля 2018 года были оглашены результаты 22-го международного дегустационного конкурса Mundus Vini Spring Tasting 2018, который проходил 20-25 Февраля 2018 г. в городе Нойштадт (Германия).

Среди вин-победителей этого масштабного Spring Tasting 2018 – вино бренда Savalan.

Серебряной медалью награждено выдержанное сухое красное вино урожая 2013 года Savalan Limited Release Reserve. Вино произведено из сортов винограда Аликанте Буше, Гренаж и Сира. Изготовлено по итальянской технологии, выдержано во французских дубовых бочках, чтобы оправдать все ожидания высокого качества своим рубиновым цветом и насыщенной структурой с нотками красных ягод, вишни и специй.

Конкурс является одним из самых авторитетных конкурсов мира, официально признана Европейским Союзом международным знаком качества и имеет статус Grand International Wine Award (Главная Международная Винная Премия). В составе международного жюри - 270 винных экспертов, признанных авторитетов в мире вина и виноделия. Напитки оценивались по 100-балльной шкале путем изучения букета и вкуса вина наряду с оценкой его отдельных свойств (визуально, аромат, вкус) в соответствии со стандартами Международной организации виноградной лозы и вина (O.I.V.) и Международного союза энологов (U.I.O.E.). Медали присуждались на основании общего мнения всех членов жюри.

На Mundus Vini Spring Tasting 2018 были представлены 6 770 вин из более 150 стран.

Адрес официальной страницы в социальной сети: https://www.facebook.com/SavalanWine