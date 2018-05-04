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Вин Дизель рассказал подробности о новых сериях «Форсажа»

Сегодня в 21:52 ~ 1 минута на чтение 141
Вин Дизель рассказал подробности о новых сериях «Форсажа»

Американский актер Вин Дизель назвал имя режиссера 9-й и 10-й частей франшизы «Форсаж». Им станет Джастин Лин, на счет которого работа над четырьмя частями «Форсажа».

Об этом сообщает Screen Rant.

«Я только что говорил по телефону с Джастином Лином, который будет снимать «Форсаж 9» и «Форсаж 10», и я не могу передать, насколько он взволнован. Но я могу вам сказать, что мы ещё не были в Африке. И мы уже созрели», - цитирует издание Дизеля. Других подробностей о будущих лентах он не сообщил.

После выхода восьмой части франшизы студии Universal продюсер Нил Мориц в прошлом году заявил, что следующие две части станут последними.

Дата премьеры 9-й части «Форсажа» уже намечена на 20 апреля 2020 года.

Gazeta.ru

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