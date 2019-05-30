«Вид из Баку на заснеженный Шахдаг» - Эпическое ФОТО

Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился великолепным снимком горы Шахдаг, снятым из Баку.

Как сообщает 1news.az, комментируя собственный снимок, фотограф сказал: «Если бы мне сказали, что из Баку видна гора Шахдаг высотой 4243 метра, до которой 210 км, то я бы ответил: «Ладно, ребят, не заливайте». Да и если я сам скажу кому-то, что из Баку видна эта вершина, мне не поверят. Разве что только из самолета...

Но сегодня утром я снял этот кадр не из самолета, а из поселка Бина (Хазарского района Баку)...

После кратковременного дождя наступила такая ясная погода, что открылись километры обзора», - заявил Алексей Лёкин, который не упустил момент и снял эпическое фото величественной горной вершины.

Тимур Рзаев

Фото: Lyokin Photography

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