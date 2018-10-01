Вице-спикер указала на неверность высказываний депутата

Вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова выразила отношение к заявление депутата Фазиля Мустафы о том, что азербайджанские вузы не готовят хороших специалистов.

Как сообщает 1news.az, выступая на первом осеннем пленарном заседании, вице-спикер заявила, что сказанное Ф.Мустафой не соответствует действительности.

Б.Мурадова сказала, что, если бы вузы не готовили нормальных специалистов, в республику не приезжали бы студенты из других стран.

«Имеются авторитетные в своих странах лица, получавшие образование в Азербайджане как в советское, так и последующее время», - сказала она.

Эльшан Рустамов, И.А.