1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Вице-спикер указала на неверность высказываний депутата

Сегодня в 19:00 ~ 1 минута на чтение 335
Вице-спикер указала на неверность высказываний депутата

Вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова выразила отношение к заявление депутата Фазиля Мустафы о том, что азербайджанские вузы не готовят хороших специалистов.

Как сообщает 1news.az, выступая на первом осеннем пленарном заседании, вице-спикер заявила, что сказанное Ф.Мустафой не соответствует действительности.

Б.Мурадова сказала, что, если бы вузы не готовили нормальных специалистов, в республику не приезжали бы студенты из других стран.

«Имеются авторитетные в своих странах лица, получавшие образование в Азербайджане как в советское, так и последующее время», - сказала она.

Эльшан Рустамов, И.А.

Telegram WhatsApp

335

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net