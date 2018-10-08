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Вице-спикер парламента Армении: Кроме громких красивых лозунгов и селфи нынешние власти ничего не сделали

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 431
Вице-спикер парламента Армении: Кроме громких красивых лозунгов и селфи нынешние власти ничего не сделали

«Кроме громких красивых лозунгов, демагогии и селфи нынешние власти Армении ничего не сделали».

Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, сообщает 1news.az.

По его словам, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости повышения зарплат и пенсий, которые он делал, будучи оппозиционером, нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как обыкновенную  демагогию и популизм.

«И то, что он говорил тогда, и то, что делает сейчас – это совершенно разные вещи. Между тем, организует осаду национального собрания», -  отметил Шармазанов.

По проекту госбюджета на 2019 год экономический рост планируется в 4,9%, в то время как в 2017 году он превысил 7%. Повышения зарплат и пенсий тоже не ожидается.

С.А., Э.Т.

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