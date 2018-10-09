Вице-спикер парламента Армении: У нас будет не премьер, а царь, диктатор или тиран

«Я не разделяю мнение Геворка Костаняна».

Об этом в беседе с Новости Армении-NEWS.am заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, комментируя заявление депутата от РПА, бывшего генпрокурора Геворка Костаняна о том, что каждый здравомыслящий человек должен поддержать премьер-министра Никола Пашиняна и проведение внеочередных парламентских выборов, сообщает 1news.az.

По его словам, он не против досрочных выборов: «Вопрос не в сроках, в методе».

Шармазанов отметил, что неоднократно говорил о необходимости уважать принцип разделения властей, защищать Конституцию и обеспечить диалог и те договоренности, на основании которых парламент проголосовал за Пашиняна. В частности, речь идет о реформах избирательного кодекса, закона о партиях - все то, о чем говорил сам Пашинян.

«И именно Пашинян еще месяц назад говорил, что выборы должны состояться в мае-июне следующего года», - напомнил Шармазанов.

С.А., Э.Т.