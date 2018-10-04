Вице-президент ПА ОБСЕ предложил создать Парламентскую ассамблею Центральной Азии

Вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев предложил создать Парламентскую ассамблею Центральной Азии.

Как сообщает 1news.az, подобное предложение депутат озвучил на осенней сессии структуры в Бишкеке.

По его словам, такая платформа значительно усилит региональное сотрудничество, а также будет способствовать своевременному предотвращению любых потенциальных проблем.

«Это станет также объединяющим фактором парламентской дипломатии в решении существующих проблем на основе взаимных интересов», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.