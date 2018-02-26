Вице-президент ЕК уверен, что после пуска ЮГК Европа сможет получать больше 10 млрд кубометров газа в год

Вице-президент Европейской Комиссии (ЕК) по Энергетическому Союзу (ЭС) Марош Шефчович опубликовал свою статью на портале «New Europe», в которой уделил отдельное внимание «Южному газовому коридору» (ЮГК), строящемуся в настоящее время в рамках проекта по доставке азербайджанского газа в Европу.

В публикации под заголовком «Энергетический Союз в 2018 году: год взаимодействия» М.Шефчович, в частности написал:

«Разумеется, энергетическая безопасность ЕС означает диверсификацию источников энергии. Одним из самых амбициозных проектов в этом отношении является «Южный газовый коридор», который с 2020 года будет доставлять газ из Каспийского моря в Европу! Как только этот коридор будет открыт, а маршрут и общая структура будут протестированы, это облегчит обсуждение расширения ЮГК за пределы первоначальных объемов в 10 млрд кубометров в год».

Отметим, что контракты на поставку 10 млрд кубометров газа в год уже давно распределены между европейскими компаниями, работающими в Греции, Албании, Италии и Болгарии.

В ЕК сообщили о том, что уже в 2019 году следует инициировать начало переговоров о перспективах расширения поставок газа из Азербайджана в Европу.

В своей статье в «New Europe» М.Шефчович подчеркнул, что «Энергетический Союз - это живой процесс, который меняет жизнь миллионов людей в Европе и во всем мире. Сейчас настало время для всех стать частью этого изменения, сыграть свою роль, стать частью европейской и глобальной энергетической трансформации».

Лада Евграшина, Г.Р.