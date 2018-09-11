Вице-председатель РПА: Пашинян пускает по миру своих сегодняшних союзников

Борьба против Республиканской партии Армении – единственное, что получилось у главы правительства Никола Пашиняна за все это время.

Об этом заявил в беседе с журналистами в Национальном Собрании 11 сентября вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян, комментируя заявление премьер-министра о том, что есть политические силы, которые выступают защитниками революции, но при этом в парламенте, ресторанах, подворотнях ведут переговоры с республиканцами.

«Даже тогда, когда РПА не принимает участия в выборах, глава кабинета министров все равно борется с ней. Думаю, общественность страны ожидала от Пашиняна большего, чем вечная борьба против прежних властей», - сказал Ашотян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, если на этот момент и есть бывшие республиканцы, которые поддерживают какие-либо политические силы, то их больше всего в штабах блока «Мой шаг» самого Пашиняна.

Кроме того, по мнению вице-председателя РПА, Никол Пашинян, говоря народным языком, пускает по миру своих сегодняшних союзников». «Очевидно, что этот намек касался политических сил, составляющих сегодня часть Правительства», - заключил Армен Ашотян.

А.А.