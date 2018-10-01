Вице-председатель армянского парламента против проведения досрочных выборов

Вице-председатель парламента Армении Микаэл Мелкумян считает, что проведение досрочных парламентских выборов приведет к новой политической монополии.

«Если мы прямо сейчас пойдем на выборы, то получим новую политическую монополию, а потом сами же будем мучиться и думать, как ее преодолеть», – сказал он в интервью «1in.am».

«В чем заключается аргумент, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены как можно скорее? Я слышал, что аргумент состоит в следующем – мешает потоку инвестиций в Армению, то есть, какой законопроект правительство принесло в парламент, который не был принят», – указал Мелкумян.

По его словам, этот парламент не виноват в отсутствии инвестиций: «И теперь, если у нас нет Налогового кодекса, в этом опять же виноват парламент? Или это правительство не приносит в парламент Налоговый кодекс? Пусть бы принесли закон о защите инвесторов, пусть бы принесли».

По мнению Мелкумяна, «постреволюционная эйфорическая атмосфера должна быть преодолена, чтобы мы смогли получить адекватную реакцию избирателей на программы партий».