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Ветеранам ВОВ будет предоставлена единовременная материальная помощь

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Ветеранам ВОВ будет предоставлена единовременная материальная помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю:

1.Оказать единовременную материальную помощь в размере 1000,0 (тысяча) маната участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в размере 500,0 (пятьсот) маната – вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда.

2.В целях исполнения части 1 настоящего Распоряжения:

2.1.выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики 5,0 миллиона (пять миллионов) манатов;

2.2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

2.3.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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