Ветер принесет прохладу на Абшерон в выходные дни

7 и 8 июля в Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха опустится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии.

В районах Азербайджана в предстоящие выходные также прогнозируется усиление западного ветра, в некоторых районах на севере и западе страны пройдут дожди с грозами.

Местами осадки будут носить ливневый характер, возможно выпадение града. В некоторых горных реках поднимется уровень воды, что может привести к кратковременному затоплению.

Елена Остапенко, Э.Т.