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Ветер принесет прохладу на Абшерон в выходные дни

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 512
Ветер принесет прохладу на Абшерон в выходные дни

7 и 8 июля в Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха опустится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии.

В районах Азербайджана в предстоящие выходные также прогнозируется усиление западного ветра, в некоторых районах на севере и западе страны пройдут дожди с грозами.

Местами осадки будут носить ливневый характер, возможно выпадение града. В некоторых горных реках поднимется уровень воды, что может привести к кратковременному затоплению.

Елена Остапенко, Э.Т.

 

 

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