«Вешние воды». Сегодня в Азербайджане отмечается su çərşənbəsi

Искрясь тонкими серебряными нитями, звонко журчащим ручейком пробежал по древней азербайджанской земле предвестник весны - su çərşənbəsi.

Именно с него, вторника на воде, можно сказать, и начинается так называемый Boz ay, венцом которого станет любимый и долгожданный праздник Новруз.

Первый вторник знаменует собой пробуждение воды, когда стоячие воды приходят в движение.

Согласно поверьям, вода как символ чистоты и свежести, способна унести все беды и невзгоды, очистить от прошлогодних грехов. Поэтому, по старой традиции, в этот день желательно переступить через воду, а если есть возможность, набрать чистой воды из родника.

Всего предпраздничных вторников четыре, каждый из которых, символизируя уход зимы и приход весны, подчеркивает священную сущность четырех стихий - воды, огня, воздуха и земли.

Также с сегодняшнего дня можно начать проращивать пшеницу, зеленые побеги которой – səməni - один из главных, если не самый главный, атрибут Новруза.

Ф.Багирова