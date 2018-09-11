Вертолеты готовятся к историческому параду в Баку – ФОТО – ВИДЕО

В Баку продолжается подготовка к историческому параду, посвященному 100-летию освобождения столицы Азербайджана от дашнакских вооруженных формирований.

Как сообщает 1news.az, парад состоится в субботу, 15 сентября.

В рамках подготовки к нему во вторник, 11 сентября, над площадью Азадлыг пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8.

Отметим, что ранее в центре столицы состоялась репетиция парада, в ходе которой по площади на лошадях прошли военнослужащие Государственной пограничной службы и военный оркестр.

Напомним, что 15 сентября – день освобождения Баку Кавказской исламской армией, возглавляемой турецким генералом Нури пашой. Эта дата является ярким символом братства турецкого и азербайджанского народов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Кянан Гулузаде

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