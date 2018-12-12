Вершина Гейдара Алиева в истории Азербайджана - ФОТОКОМПОЗИЦИЯ

Как высокие вершины яснее видны издалека, так и величие личности Гейдара Алиева глубже осознается с течением времени. Пропорционально этому растет любовь и почтение народа к своему гениальному сыну.

За 15 лет, минувших со дня кончины великого лидера Гейдара Алиева, наша жизнь полностью изменилась. Азербайджан уже не такой, каким был 15 лет назад. Происходящее развитие отчетливо проявляется в облике день ото дня хорошеющего Баку и наших регионов. По инициативе и при непосредственном участии Азербайджана осуществляются глобальные проекты, претворяются в жизнь легенды: трубопроводы TANAP и TAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг...

Сегодня Азербайджан занимает место в ряду самых стремительно развивающихся стран в мире, стал членом малочисленной космической семьи. Наш голос громко звучит с международных трибун, наш флаг развевается на величественных вершинах. В основе этих грандиозных, восхищающих мир успехов – мудрая и дальновидная политика Гейдара Алиева.

Народ, столкнувшийся в 1990-х годах с очень тяжелым, кризисным положением, не забыл прошлое и считает себя обязанным Гейдару Алиеву за спасение. Многолюдный поток на Аллею почетного захоронения ежегодно 12 декабря и 10 мая привлекает внимание, как яркое олицетворение бесконечной любви и почтения памяти великого лидера.

Жизнь, подаренная Родине и народу

Новейшая история Азербайджана связана с именем Гейдара Алиева. Возрождение и пробуждение национального сознания начались с его прихода к власти, именно благодаря ему наша независимость приобрела необратимый характер.

В более глобальном масштабе, Гейдар Алиев еще при жизни был легендарной, уникальной личностью, одним из государственных деятелей, покоривших политический Олимп. Всемирно известные личности и сегодня с восхищением, большим почтением говорят о Гейдаре Алиеве, называют его патриархом политического мира, личностью, способной оказать влияние на течение истории, человеком, обладавшем железной волей.

Этот великий человек прожил жизнь, полную тяжелых испытаний, бесконечной борьбы. Такую жизнь, которая не вмещается ни в понятие времени, ни пространства. Он был победителем в любой борьбе. Жизнь Гейдара Алиева – яркий образец непоколебимости человеческой воли. Некоторые моменты, исторические мгновения этой великой, в полном смысле слова жизни, связанной с Родиной и народом, живут в фотографиях.

В архивных фотографиях АЗЕРТАДЖ мы видим светлого, иногда улыбчивого, а иногда задумчивого и озабоченного, но очень родного человека. Эти исторические фотографии возвращают нас в минувшие дни: мы рассматриваем их и печалимся, предаемся воспоминаниям...

Автор Азербайджанского возрождения и маяк, указывающий путь

Июль 1969 года... Эта дата занимает особое место в истории Азербайджана. На пленуме ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем. Таким образом, в истории Азербайджана, - одной из отсталых окраин СССР, начался новый период. Новый первый секретарь оживил провинциальный застой, изменил ритм жизни. В Баку были построены такие уникальные для того времени предприятия, как заводы бытовых кондиционеров, глубоководных оснований, такие красивые здания, как Дворец «Гюлистан», нынешний Дворец Гейдара Алиева. Закладка жилых массивов Новые Ахмедлы, Гюнешли, микрорайонов открыла путь к решению жилищных проблем населения. В то же время, было возрождено сельское хозяйство, многократно увеличилось производство хлопка, винограда, овощей. Адекватно этому, улучшилась жизнь сельского населения.

Эти годы справедливо называют периодом Азербайджанского возрождения. Гейдар Алиев – не только автор периода Азербайджанского возрождения, но и яркий маяк, своими идеалами освещающий наш путь.

Гейдар Алиев заложил основу традиции, которая живет и сегодня. Он регулярно посещал регионы, встречался с людьми, лично интересовался их проблемами и заботами. Встречи великого лидера с учеными, писателями, деятелями культуры также стали традицией.

Фотографии отражают эти моменты, возвращают нас в те годы.

Источник гордости и чести народа

Гейдар Алиев – источник гордости и чести народа. Он был избран членом Политбюро – главного руководящего органа СССР. Затем был назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Эти события создали в Азербайджане истинное праздничное настроение, люди поздравляли друг друга, делились радостью. Действительно, то, что азербайджанец занял высокий пост во властной иерархии такого гигантского государства как СССР вызывало чувство гордости.

Естественно, что достижение Гейдаром Алиевым вершины политической элиты работало во благо Азербайджана. Его внимание всегда было приковано к Родине. Гейдар Алиев, используя свой авторитет и высокие должностные полномочия, осуществил в Баку ряд крупномасштабных проектов.

Гигантская работа, проделанная им в период работы в Москве, врожденные организаторские способности с годами приумножили славу Гейдара Алиева, эта слава вышла за пределы СССР. Это не нравилось некоторым руководителям империи, вызывало в них чувства зависти и ревности.

После того, как Михаил Горбачев пришел к политической власти, негативная кампания, проводимая против Гейдара Алиева, перешла на открытую плоскость. Он подал в отставку по причине серьезных противоречий с руководством страны. Одновременно с этим в Азербайджане начались черные дни. И тогда, и сейчас многие с уверенностью говорят, что если бы в то время Гейдар Алиев был у власти, не произошли бы ни Карабахские события, ни трагедия 20 Января.

Гейдар Алиев, который не мог оставаться равнодушным к тяжелым испытаниям, выпавшим на долю Родины, в 1990-х годах возвратился в Азербайджан. Политическое руководство страны боялось его авторитета в народе, стремилось любыми способами преградить его путь в Баку. Поэтому он отправился в родной Нахчыван. В фотографиях, снятых в то время, отражены некоторые моменты жизни великого лидера в Нахчыване.

Гейдар Алиев спас автономную республику от армянской агрессии, политического кризиса. Наш трехцветный флаг был впервые поднят именно в Нахчыване, в автономной республике заложена основа Партии «Ени Азербайджан». Судьбоносные решения, принятые в период руководства великим лидером автономной республикой, шаги, предпринятые в то время, сыграли решающую роль в будущей судьбе Азербайджана.

Личный авторитет этого великого политика в период руководства нашей республикой обусловил впоследствии уверенный выход независимого Азербайджана на международную арену. Его с уважением встречали везде в мире, прислушивались к мнению. Было бы к месту вновь обратиться к фотографиям, снятым во время встреч с зарубежными послами и мировыми лидерами.

«Контрактом века» Гейдар Алиев положил начало развития Азербайджана

Вспоминаются первые тяжелые годы после восстановления нашей государственной независимости. В стране царили невероятные хаос и анархия. Некомпетентность руководителей, борьба за власть вели Азербайджан к пропасти. Летом 1993 года политический и экономический кризис достиг кульминационной точки. Находясь в сложном и тяжелом положении, народ обратил взор на Нахчыван, на Гейдара Алиева. Все пришли к единому мнению о том, что только этот мудрый человек может спасти страну от беды.

Азербайджанский народ, в частности интеллигенция, настоятельно приглашали его в Баку, к политической власти. Гейдар Алиев приехал и смело принял на себя миссию спасителя. Это – одно из событий, навечно вписанных в историю Азербайджана. Благодаря дальновидной политике, сильной воле великий лидер смог вывести Азербайджан из кризиса и привести в тихую гавань. Он решительно пресек тенденции сепаратизма, попытки государственного переворота, спас страну от угрозы расчленения, потери независимости.

Мудрый политик и государственный деятель Гейдар Алиев хорошо знал, что единственный путь выхода из глубокого социально-экономического кризиса – это нефть. Но Азербайджан не смог бы самостоятельно добывать нефть со дна моря. Захотят ли зарубежные компании пойти на риск и вложить инвестиции в азербайджанскую нефть в столь нестабильный общественно-политический период? Гейдар Алиев смог убедить такие гигантские компании как Amoko, BP, Yunokal, LUKoyl, Statoyl, Ekson, İtoçu. «Контракт века», подписанный в 1994 году, стал точкой отсчета развития и будущих успехов Азербайджана. На фотографии, снятой в то время, отчетливо видно, как сильно порадовала великого лидера первая нефть, добытая по контракту. Посмотрите, какая радость в его глазах, как он мажет свое лицо нефтью...

Затем появились нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а за ним газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. А ведь некоторые считали эти проекты мечтой.

Второй период руководства Азербайджаном Гейдара Алиева богат этими и другими судьбоносными событиями. Великий лидер одновременно с коренными изменениями в социально-экономической политике приложил настойчивые усилия и в сфере создания регулярной армии. Его посещения фронтовых регионов, встречи с бойцами на передовой воодушевляли солдат.

Фотографии вновь возвращают нас в те дни, оживляют отдельные мгновения титанической деятельности этой гениальной личности.

Семейный очаг Гейдара Алиева

Еще одна исключительная заслуга этой великой личности перед народом – воспитание такого сына как Ильхам Алиев. В последние дни жизни великий лидер в обращении к народу писал: «Я верю Ильхаму Алиеву как себе». Он с уверенностью отмечал, что Ильхам Алиев поведет Азербайджан в светлое будущее.

Грандиозная летопись успеха 15 лет, минувших с того времени, наглядно свидетельствует о том, что великий лидер был прав в своей уверенности. Новый лидер нового века Президент Ильхам Алиев умело руководит Азербайджаном, осуществляя прагматичную и мудрую политику, ведет нашу страну вперед. Народ, который видит, что страна находится в надежных руках, поддерживает Президента и уверенно следует за ним. Единство народа и власти ведет Азербайджан к новым вершинам.

Штрихи к портрету Гейдара Алиева дополняют его отношение к семье. Он с молодости занимал высокие посты, нес ответственность за большую страну, не знал отдыха. Как, погруженный в столь тяжелую работу, он находил время для семьи? Об этом свидетельствуют фотографии. Посмотрите на Гейдара Алиева в кругу семьи, с детьми и внуками.

Эти фотографии рассказывают о Гейдаре Алиеве как о верном спутнике жизни, заботливом отце, добром дедушке. Для дочери и сына он был лучшим отцом в мире, а для внуков – лучшим дедушкой. Его внучка Лейла в стихотворении «Элегия» с любовью пишет о нем:

Доброту твою чувствую я,

Вдалеке ты меня защищаешь,

Если б горы могли передать,

Как люблю я тебя, ты же знаешь.