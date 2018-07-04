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Вершина «Формулы-1» в Азербайджане, чувство национальной гордости и желудочное мышление таких, как Али Керимли

Сегодня в 13:26 ~ 2 минуты на чтение 264
Вершина «Формулы-1» в Азербайджане, чувство национальной гордости и желудочное мышление таких, как Али Керимли

«Вершина «Формулы-1» в Азербайджане, чувство национальной гордости и желудочное мышление таких, как Али Керимли». Под таким названием  опубликована статья помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, профессора Али Гасанова.

Как сообщает 1news.az, в статье Али Гасанов перечислил успехи, достигнутые Азербайджаном за последние 25 лет.

В частности, помощник Президента АР отмечает, что действующая власть, опираясь на народ, построила самодостаточное государство, которое  руководствуется национальными интересами, стабильно и развивается с каждым днем.

«Наша сила не только в энергоресурсах, благоприятной географии, а также в превратившей все это в реальную силу правильной, соответствующей национальным интересам, принципиальной и последовательной  политике Президента Ильхама Алиева», -  пишет Али Гасанов.

Именно поэтому выдвигаемые как внутри страны, так и за рубежом обвинения в адрес Азербайджана и действующей власти,  как правило,  не достигают цели, звучат неискренно и, разумеется, не воспринимаются со стороны общественности, считает помощник Президента АР.

В своей статье Али Гасанов подверг критике мнение председателя партии Народного фронта Али Керимли в связи с проведением в Баку соревнований «Формула-1», которым он поделился на Facebook.

Напомнив, что за Гран-при Азербайджана «Формула-1» в 2018 году в целом наблюдали 94 миллиона зрителей, Али Гасанов отмечает: «Напряженность и столь резкую реакцию оппозиции понять можно - число зрителей «Формулы-1» как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул».

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.

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