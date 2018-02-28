Верховный суд США допустил бессрочный арест мигрантов перед депортацией

Верховный суд США принял во вторник решение, которое может привести к неограниченному по сроку содержанию в тюрьме иммигрантов, которых власти США хотят депортировать.
Верховный суд пятью голосами против трех отменил решение нижестоящего суда, которое обязывало рассматривать возможность освобождения под залог тех мигрантов, на счет которых решения о депортации не принято после шести месяцев заключения. Как и ожидалось, за такое решение проголосовали пять судей-назначенцев республиканских президентов, против были три назначенца демократов, один судья из либерального крыла не голосовал.
Верховный суд вернул дело в окружной суд, потребовав разъяснить вопрос о том, требует ли конституция США проведения слушаний о залоге для задержанных мигрантов. В США правом толкования конституции обладает как Верховный суд, так и федеральные суды, хотя право последнего слова остается за высшей инстанцией.
Администрация Дональда Трампа за год работы объявила о ряде мер по ужесточению иммиграционной политики.
РИА Новости