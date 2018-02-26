Верховный суд России утвердил пожизненный приговор азербайджанцу, убившему жену и маленькую дочь – ФОТО

Верховный суд России признал законным и обоснованным приговор, вынесенный Оренбургским областным судом в отношении 33-летнего уроженца Азербайджана Рауфа Гардашова.

Как сообщает 1news.az, согласно решению суда убийца проведет остаток жизни в колонии строгого режима.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью. Кроме того, во время задержания Гардашов напал с ножом на сотрудника полиции.

Государственное обвинение по резонансному уголовному делу поддерживала группа государственных обвинителей под руководством прокурора области Сергея Берижицкого. Обвинители изначально настаивали на пожизненном сроке.

За совершенные преступные действия Р.Гарашев осужден на пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, что 2 ноября 2016 года Гардашов во время ссоры убил свою бывшую гражданскую жену, нанеся ей не менее 20 ножевых ранений. От полученных ран женщина скончалась на месте. Затем тем же ножом злоумышленник зарезал их общую четырехлетнюю дочь. Девочка скончалась от острой кровопотери. Кроме того, Гардашов пытался убить сотрудника правоохранительных органов во время задержания. Мужчина ударил ножом полицейского, но промахнулся.

Следствие установило, что за 5 лет совместной жизни Рауф постоянно избивал погибшую, ревновал, прослушивал звонки, забирал телефон, заставлял переписать на него часть квартиры.

На суде все свидетели в один голос описывали Рауфа Гардашова как человека ревнивого, вспыльчивого и агрессивного. Он часто угрожал своей сожительнице, не пускал ее на работу, настаивал, чтобы его прописали в квартире. В итоге она бросила Рауфа Гардашова, но он продолжал звонить и приходить к ней. Один раз даже пытался вырезать двери болгаркой, этому помешали соседи. Женщина неоднократно обращалась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Тимур Рзаев, Э.Т.