Верховный суд АР оставил в силе приговор сыну поэтессы, который довел свою жену до суицида – ФОТО – ВИДЕО

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В Верховном суде Азербайджана завершилось рассмотрение кассационной жалобы Абульфаса Бахшиева - сына поэтессы и публициста, члена Союза писателей Азербайджана Симузар Бахшиевой (Нусратбейли).

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Имрана Гаджигаибова кассационная жалоба не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, что 15 мая 2017 года 31-летняя Сусанна Шарифова совершила суицид, бросившись с балкона дома на улице Ази Асланова в самом центре Баку (возле здания школы №1).

Прокуратура Насиминского района Баку возбудила уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, Абульфас Бахшиев был задержан.

Следствие установило, что А.Бахшиев довел свою гражданскую жену Сусанну Шарифову до самоубийства постоянными избиениями, пытками, жестоким обращением и унижением ее достоинства.

Приговором Насиминского районного суда города Баку А.Бахшиев был осужден на 6 лет лишения свободы за доведение Сусанны Шарифовой до суицида.

И Бакинский апелляционный суд, и теперь уже Верховный суд Азербайджана отклонили жалобы Абульфаса Бахшиева на приговор.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Обвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

В Баку 31-летняя женщина совершила суицид - ФОТО - ВИДЕО