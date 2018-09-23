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Вера Брежнева, Ани Лорак и другие звезды шоу-бизнеса расскажут о своей любви к Баку – ВИДЕО

Сегодня в 12:07 ~ 1 минута на чтение 827
Вера Брежнева, Ани Лорак и другие звезды шоу-бизнеса расскажут о своей любви к Баку – ВИДЕО

В скором времени на 1news.az будет презентован проект журналиста Сеймура Закаряева под названием «Баку – это…», участниками которого стали звезды российского и украинского шоу-бизнеса.

В конце июля в столице Азербайджана с огромным успехом прошел третий международный музыкальный фестиваль «Жара», участниками которого стали топовые российские артисты – именно в рамках фестиваля и был снят спецпроект «Баку – это…».

Участниками проекта стали Вера Брежнева, Ани Лорак, Григорий Лепс, группа «A’Studio», Леонид Агутин и другие знаменитости, которые рассказали о своей любви к городу Баку – ниже представлен анонс проекта С.Закаряева «Баку – это…», полная версия которого будет презентована в самое ближайшее время.

 
 
 
 
 
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A post shared by Seymour Zakaryayev (@sey_mour) on

В.Ф, Г.Р.

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