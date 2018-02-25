Венский «Карабах» переехал но новый стадион – ФОТО

Венский «Карабах», выступающий в третьей Бундеслиге Австрии, переехал на новый стадион.

Как сообщает 1news.az, отныне команда будет проводить свои домашние матчи на стадионе «Рудольф Тон», вместимостью 7 тысяч зрителей. Вице-президент клуба Манфред Модли, директор Рамин Шукюров и мэр города Швехат Карин Байер подписали соответствующее соглашение о передаче стадиона венскому «Карабаху».

«Карабах Вена» - новый, но амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие цели. Клуб в своем дебютном после ребрендинга сезоне 2014/2015 занял 2-е место в Оберлиге, а в сезоне 2015/2016 стал чемпионом Ландеслиги и в том же году завоевал Кубок Вены, опередив 289 команд. В прошлом сезоне команда выиграла Стад Лигу, что позволило им продолжить борьбу в третьей Бундеслиге Австрии.

Руководство клуба, во главе с президентом клуба Орханом Велиевым ставит перед собой единственную цель – представлять Азербайджан в Европе на самом высоком уровне.

Поэтому переезд на новый стадион станет еще одним шагом на пути к заветной мечте – чемпионству в высшей лиге Австрии.

Отрадно, что с недавних пор наладились контакты с клубами азербайджанской Премьер-лиги. В начале сезона команда усилилась двумя азербайджанскими футболистами – Дмитрием Нагиевым и Эльвином Бадаловым. А уже зимой к ним присоединился и бывший футболист юношеской сборной Азербайджана - Эмиль Фарзалиев.

И с каждым успехом команды, число азербайджанских футболистов, заинтересованных в переходе в венский «Карабах» увеличится.

Также стоит отметить и обратные переходы. Полузащитник клуба Неманья Стоянович уже этой зимой пополнил состав «Кешля» под руководством Юрия Максимова.

Во время зимнего перерыва «Карабах» также провел первую в истории контрольную встречу с азербайджанским клубом. Соперником команды во время сборов турецкой Анталье стал бакинский «Хазар». Встреча, проходившая в дружественной обстановке, завершился победой «Карабаха» со счетом 1:0.

Мурад Ахундов