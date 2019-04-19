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Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями - ФОТО

Сегодня в 21:45 ~ 1 минута на чтение 514
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями - ФОТО

Всемирно известный французский актер Венсан Кассель рассказал в социальной сети Instagram о рождении дочери.

«Амазония родилась» - пишет В.Кассель в Instagram, где подписчики поздравляют его и супругу модель Тину Кунаки с рождением дочери.

Среди поздравлений особенно выделяется комментарий младшего брата супруги актера Закари Кунаки, который раскрыл, как родители ласково называют новорожденную – как оказалась В.Кассель с супругой зовут дочь Амазонию «Зозо».

Напомним, что пара, разница, в возрасте которой чуть более 30 лет, сыграла свадьбу в августе 2018 года, и о беременности Тины стало известно 1 января 2019 года.

В.Ф.

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