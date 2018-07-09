Велика вероятность разработки нефтегазовых контрактов Ирана со стороны бахаитов - Мубариз Ахмедоглу

Директор Национальной газовой компании Ирана Хамид Реза Араки заявил, что объемы поставок Ираном газа в Армению увеличатся с 1 до 1,6 миллионов кубометров в день.

Незадолго до этого его заместитель по международным вопросам Бехзад Бабазаде анонсировал, что в ближайшее время делегация Армении обсудит в Тегеране вопросы о новых ценах газа и увеличении экспорта иранского газа в Армению. Пока нет информации о визите армянской делегации в Иран. Содержание и последовательность заявлений Б.Бабазаде и Х.Р.Араки привлекает внимание. Сначала Б.Бабазаде анонсировал визит на следующей недели армянской делегации в Тегеран и обсуждение там цены газа. Спустя неделю Х.Араки, увидев, что делегация Армении не отправилась в Иран, сам сделал заявление соблазнительного содержания. Трудно понять суть унизительной для Ирана инициативы газовых представителей Ирана:

ı. Социально-экономическая ситуация в Иране проблематична. Даже 1000 долларов необходимы для внутренних дел Ирана. Вместо того, чтобы каждый день жертвовать Армении как минимум 20 тысяч долларов, можно потратить эти деньги на внутренние потребности Ирана. Иран около 30 лет занимается спасением Армении. Потратил с этой целью 2 миллиарда долларов. Если Армения будет в течение двух лет вести экономическое сотрудничество с Ираном с нормальными показателями, то Иран может заработать определенные средства. Армения не может отказаться от иранского газа. Проект "Газ взамен на электроэнергию" является безальтернативным для Армении. Даже если Иран обменяет 1 кубометр газа на 5 киловатт, то Армения не откажется.

ıı. Газовый рынок Армении находится в абсолютной монополии России. Россия крайне чувствительна к поведению Ирана на газовом рынке Армении. Сразу после того, как Иран заявил о продаже газа Армении по более дешевой цене, РФ снизила цены на продаваемый внутри Армении газ для малообеспеченной части населения. Приняла решение довести долю в "Газпром-Армения" до 100%. В декабре 2017 года "Газпром" взял в свое подчинение построенную за счет средств Ирана газораспределительную сеть городов Мегри и Агарак. А четыре года назад полностью присвоил 40-километровый участок газопровода Иран-Армения на территории Армении.

Руководство Ирана по газовым вопросам, в том числе религиозное и политическое руководство знает это. Иран не только терпит убытки в Армении, но и также раздражает Россию. То, что газовое руководство Ирана в нынешних геополитических условиях сделало шаг, раздражающий Россию, может дорого обойтись для правящего режима и Исламского строя Ирана.

Такое поведение нефтегазового руководства Ирана должно расцениваться со многих призм:

ı. Оказание помощи нефтегазовым руководством Ирана оккупировавшей мусульманские земли Армении без какой-либо просьбы Еревана ярко освещает нелогичность политики верховного лидера Ирана. Высокопоставленные религиозные деятели и официальные лица Ирана несколько раз сами заявляли, что верховный лидер Сейид Али Хаменеи считает Карабах мусульманской землей, и издал фетву, в которой говорилось, что погибшие за эти земли являются шехидами. Таким образом нефтегазовое руководство Ирана, которое не учитывает позицию верховного лидера, дарит Армении иранский газ по низкой цене.

ıı. Нефтегазовое руководство Ирана находится на противоречащем Исламскому строю пути. Это вполне возможно в условиях реалий Ирана. Англичане, хорошо знакомые со спецификой Ирана, стремились к тому, чтобы во власти находились бахаиты. Бахаизм очень широко распространен в Иране. Вероятно, нефтегазовое руководство Ирана, в том числе некоторые лица в МИД Ирана и в офисе верховного лидера, постоянно хотят убедить Запад в том, что установленный ими курс до сих пор жив.

ııı. Некоторые контракты, подготовленные и подписанные нефтегазовым руководством Ирана с Европейскими странами, должны расцениваться как экономический удар по Ирану: Германия расплачивается за приобретенную нефть верблюдами. Если Ирану необходимы верблюды, то может приобретать у соседних арабских государств по более низкой цене.

ıv. Антиазербайджанская позиция Ирана в контексте вышесказанного в определенной степени теряет актуальность. Другими словами, можно предположить, что в политике Ирана по Армении некоторые лица, близкие к верховному лидеру, начали бои без правил за Верховное Лидерство. Эти люди хотят использовать как бахаизм, так и христианство, которое пропагандируется бахаизмом как братское.

Директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.