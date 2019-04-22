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Вели Гасымов и Александр Самедов встретились с азербайджанской молодежью в Москве - ФОТО

Сегодня в 11:44 ~ 1 минута на чтение 729
Вели Гасымов и Александр Самедов встретились с азербайджанской молодежью в Москве - ФОТО

В Москве в торговом центре «Авиапарк» проходит очередное мероприятие в рамках трофи тура кубка Лиги Европы УЕФА при поддержке компании KIA.

Как сообщает сайт АФФА, в первый день мероприятия в нем приняли участие экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин и послы финального матча Лиги Европы – ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов и игрок «Крыльев Советов», а также сборной России по футболу Александр Самедов.

Футболисты, встретившиеся с азербайджанскими студентами, посетившими мероприятие, ответили на их вопросы и обменялись мнениями о футболе.

Затем встреча была продолжена в более широком формате с участием футбольных болельщиков.

Выступившие на мероприятии Вели Гасымов и Александр Самедов отметили, что финальная игра в Баку даст толчок развитию футбола не только в Азербайджане, но и в регионе в целом, а также окажет положительное влияние на рост интереса к футболу.

На мероприятии была проведена викторина, победитель которой сможет посетить финальный матч Лиги Европы в Баку.

Трофи-тур Лиги Европы UEFA стартовал 5 марта на Женевском международном автосалоне и завершится 17 мая перед финальным матчем турнира в столице Азербайджана Баку. 

Тур посетит Женеву, Севилью, Берлин, Лондон, Милан, Москву, Париж и Баку – в этих городах поклонники футбола смогут увидеть кубок турнира и встретиться со звездами футбола.

А.А.

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