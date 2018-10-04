Ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон поделился фотографией из Гянджи – ФОТО

Ведущий, бывшей некогда всемирно известной программы Top Gear, Джереми Кларксон на своей странице в Instagram фотографией Гянджи.

Как сообщает 1news.az, ранее была распространена информация о том, что Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд в рамках новой передачи The Grand Tour снимут тест-драйв трех суперкаров в Азербайджане.

Следует отметить, что съемки программы продлятся с 4 по 10 октября текущего года.

Согласно информации тест будут проходить автомобили DBS Superleggera, BMW M850i, Bentley Continental GT.

Планируется провести тест в 5 городах Азербайджана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Brutal work today Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 4 Окт 2018 в 6:35 PDT

Отметим, что после событий, произошедших в марте 2015 года, ВВС решили не продлевать с Джереми Кларксоном контракт на создание шоу Top Gear.

Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд покинули шоу вместе с со-ведущим.

Но парни решили не бросать своих поклонников.

29 июля они, совместно с Энди Уилманом – бывшим продюсером Top Gear, подписали контракт с компанией Amazon на создание 36 выпусков нового автошоу, которое совсем недавно получило имя – The Grand Tour.

Р.Д.