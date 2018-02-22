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Ведущий НТВ в прямом эфире подрался с украинским экспертом - ВИДЕО

22 Февраля, 2018 в 22:30 ~ 1 минута на чтение 736
Ведущий НТВ в прямом эфире подрался с украинским экспертом - ВИДЕО

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым во время программы «Место встречи».

Видеозапись инцидента опубликована на сайте НТВ.

Драка произошла во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

«Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям», — сказал Маурер.

Эксперт из Украины Дмитрий Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался увернуться и начал размахивать руками. Между ними завязалась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.

«Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции», —говорится в комментарии на сайте телеканала.

НТВ также принес извинения телезрителям, ставшим свидетелями инцидента.

РИА Новости

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