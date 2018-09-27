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Ведущий, мечтающий купить дорогой спорткар: «Интересно, я тоже смогу собрать остальную сумму давя на жалость?»  - ФОТО

Сегодня в 20:04 ~ 1 минута на чтение 1593
Ведущий, мечтающий купить дорогой спорткар: «Интересно, я тоже смогу собрать остальную сумму давя на жалость?»  - ФОТО

Акция помощи для сбора средств на погашение квартирного кредита заслуженной артистки Тунзали Алиевой в программе «BizimləSən», транслируемой по телеканалу ATV, вызвала шквал критики со стороны большого числа людей.

Как сообщает 1news.az, ведущий Джавид Гюль, в свою очередь, написал статус по этому поводу в своем Instagram.

Ведущий поделился фотографией дорого спорткара, под которой написал следующие слова: «Я тоже хочу подключиться к тренду последних дней. В силу своих возможностей внесу начальный взнос, интересно, я тоже смогу собрать остальную сумму. давя на жалость?»

 
 
 
 
 
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Публикация от Cavid Gul (@cavidgul)

Следует отметить, что ряду подписчиков Дж.Гюля не понравился данный статус.

1news.az

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