Акция помощи для сбора средств на погашение квартирного кредита заслуженной артистки Тунзали Алиевой в программе «BizimləSən», транслируемой по телеканалу ATV, вызвала шквал критики со стороны большого числа людей.

Как сообщает 1news.az, ведущий Джавид Гюль, в свою очередь, написал статус по этому поводу в своем Instagram.

Ведущий поделился фотографией дорого спорткара, под которой написал следующие слова: «Я тоже хочу подключиться к тренду последних дней. В силу своих возможностей внесу начальный взнос, интересно, я тоже смогу собрать остальную сумму. давя на жалость?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cavid Gul (@cavidgul) 27 Сен 2018 в 9:39 PDT

Следует отметить, что ряду подписчиков Дж.Гюля не понравился данный статус.

1news.az

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