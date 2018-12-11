Ведущий Эльчин Алибейли пристыдил педагога, который женился на своей ученице - ВИДЕО

Феерическое выступление «главного редактора», а в прошлом – учителя Мирисмаила Хелефли в эфире передачи «El bizim, sirr bizim», выходящей на телеканале Space, стало одной из самых обсуждаемых тем в азинете.

Напомним, что на передаче, посвященной роли образованных и работающих женщин в семье, М.Хелефли рассказал, что в бытность свою учителем влюбился в свою ученицу (она тогда училась в седьмом классе), и, приняв решение жениться на девушке, запретил ей посещать школу. Объяснил он свой запрет на право получения девушкой даже среднего образования тем, что «никогда не хотел иметь образованную жену», потому что ему вовсе не нужно было, чтобы в будущем супруга ссылалась на нехватку опыта ведения домашнего хозяйства, недостаток навыков или, не дай Бог, усталость после работы.

По мнению М.Хелефли, он поступил правильно, и женщине ни образование, ни работа не нужны.

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Выступление вызвало резонанс сначала в студии передачи, а затем – в соцсетях. Однако мы хотим поделиться другим фрагментом передачи, в котором ее ведущий Эльчин Алибейли (в опубликованном вчера фрагменте он в ужасе держится за голову во время выступления М.Хелефли) резко осуждает как самого «экс-учителя», так и приглашенных на передачу экспертов.

- Я не могу прийти в себя от услышанного и едва держу себя в руках, потому что не хочу, чтобы потом меня снова осуждали за грубость по отношению к гостям. Но вы, эксперты по образованию, почему вы молчите?! И когда вы отреагируете на его слова? Вы слышали, что сказал этот человек? Он сказал: «Когда я работал учителем, я влюбился в ученицу 7 класса!» - возмущенно обратился к гостям Э.Алибейли.

В этот момент М.Хелефли перебил ведущего, пытаясь объяснить, что женился на своей избраннице он позже, когда ей уже исполнилось 18 лет.

- Она моя родственница. И я высказал свое субъективное мнение, я так думаю. Эльчин муаллим, Ваша мама училась в советское время, тогда все было иначе. А сейчас все изменилось, идут другие процессы, - сказал М.Хелефли.

- Какие процессы? О чем Вы говорите вообще? Получать образование стало безнравственным? - продолжал возмущаться ведущий.

- Вы не понимаете! Родители посылают детей из отдаленных районов Азербайджана учиться, и перестают интересоваться ими. Дети здесь предоставлены самим себе, - сказал М.Хелефли.

- Что Вы вообще говорите? Вы понимаете, что у Вас – феодальное мышление? – уточнил Э.Алибейли.

Ведущего поддержал журналист Мубариз Ахмедов, который признался, что тоже находится в шоке от услышанного от М.Хелефли.

- Во многих семьях есть образованные женщины, которые тоже приехали в город учиться и получать образование. И я тоже пытаюсь прийти в себя от того, что говорит М.Хелефли, - сказал М.Ахмедов.

- Я думаю, что до тех пор, пока мы будем скрывать такие негативные, такие уродливые факты, они будут как раковая опухоль поражать наше общество и давать метастазы. Общество должно порицать таких людей как М.Хелефли! Его слова, его поступки наносят урон не только нашей нравственности, но и нашему сознанию и всему нашему обществу в целом. Я даже не мог представить себе, что сегодня в азербайджанской прессе могут работать люди с таким мышлением, как у М.Хелефли, - сказал ведущий Э.Алибейли.

К сожалению, сам М.Хелефли не считает свое мнение и поступок неправильным. Мы же согласны с Э.Алибейли: как ни шокируют слова и «субъективное мнение М.Хелефли, сегодня людей с аналогичными высказываниями становится все больше. Печальнее всего, что этот господин в прошлом был учителем, а сегодня возглавляет информационный сайт, а значит, имеет возможность влиять на общественное мнение. Именно благодаря таким как М.Хелефли в сознание людей внедряется чудовищная и разрушающая мысль о том, что девочкам образование не нужно. Отрадно, что его выступление в эфире вызвало столь сильный резонанс и дало возможность общественности отреагировать. Но вместе с тем, извечный вопрос «Что делать?» все еще остается открытым.

1news.az