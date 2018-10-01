Ведущий Андрей Разыграев провел замечательный отпуск в Баку и показал его на МУЗ-ТВ – ВИДЕО

Очередной выпуск травел-шоу «Отпуск без путевки», выходящего в эфир на российском телеканале МУЗ-ТВ, был посвящен столице Азербайджана.

Ведущий программы Андрей Разыграев показал самые красивые места Баку, восторгаясь красотами и видами и отмечая, что в Баку всегда рады гостям.

Одним из участников «Отпуска без путевки» стал народный артист Азербайджана EMIN,посоветовавший ведущему и телезрителям обязательно посетить бульвар, назвав его местом первых свиданий и поцелуев, а также Девичью башню.

«Если у города есть Старый город – значит, у него есть душа и сердце. Маленький кусочек старины, словно корни дерева, держит всю могучую крону истории вне зависимости от того, как разрастается мегаполис и каким современным он становится», - отметил А.Разыграев в эфире, восхищаясь красотой Ичери шехер, отмечая, что Баку навсегда останется у него в сердце.

Также находясь в Баку, А.Разыграев посетил Янардаг («Огненная гора»), потом отправился на фуникулер, Аллею шехидов, один из столичных базаров, Приморский бульвар, пляж, Нагорный парк и т.д.

Отметим, что программа «Отпуск без путевки» была снята А.Разыграевым в столице Азербайджана во время проведения международного музыкального фестиваля «Жара 2018».

В.Ф, Г.Р.