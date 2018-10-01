Вдова рэпера Гусейна Дарьи заявила в эфире о болезни, пожаловавшись на условия жизни – ФОТО

Вдова умершего в марте 2015 года Гусейна Дарьи Сона Ибадова заявила в эфире программы «Düz bazar» о болезни, с которой борется с 2011 года.

«У меня мастопатия – с 2011 года я принимаю лекарства. Несмотря на то, что у меня не рак, я посещаю онкологическую клинику. Врач говорит, что мне предстоит удалить молочные железы, так как без подобной операции мне грозит рак», - отмечает С.Ибадова, заявляя, что живет на съемной квартире и, работая, одна растит сына от Г.Дарьи Джахангира без чьей-либо помощи.

Мастопатия – доброкачественное изменение молочных желез. Медики объединяют под этим термином целый ряд возможных патологий: разрастание долек, протоков и соединительной ткани желез, фиброз, атрофию, образование кист и т.д.

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Ф.В, Г.Р.